Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Yurt müdür yardımcısı Bal'ın "FETÖ" davası

- Erzurum'da, FETÖ/PDY ile bağlantılı yurtlarda müdür yardımcılığı yapan tutuklu sanık Bal'ın yargılanmasına başlandı

Yurt müdür yardımcısı Bal'ın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı yurtlarda müdür yardımcılığı yapan Mahmut Bal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Bal ile sanık avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Bal, savunmasında, 2009 yılında iş aradığı esnada internet üzerinden bireysel başvuru yaparak iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Görüşmek için çağrıldığını anlatan Bal, "Görüşme sonucu Aziziye Şirketinin kabul etmesi üzerine yurt müdürü olarak kabul edildim." dedi.

Bal, bir yıl sonra aynı şirkete ait farklı bir yurtta aynı görevde çalıştığını belirterek, "2012 Temmuz'dan sonra maddi sebeplerden dolayı Kimse Yok Mu Derneğinde şube müdürlüğünü yaptım. Sonrasında kendi işimi yapabilmek için Mersin'e gittim. Bank Asya'da çalıştığım yerin maaş ödemesi için hesap açtım. Sadece bu sebeple açtım. ByLock'la ilgili bu programı ben yüklemedim, kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bal'ın tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mahmut Bal'ın FETÖ/PDY'ye ait yurtlarda müdür yardımcılığı yaptığı ve bu yerlerde örgütsel faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Bal'ın, örgüt liderinin talimatıyla örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığına yer verilen iddianamede, terör örgütü propagandası ile örgüte ait Kimse Yok Mu Derneğinde başkanlık yaptığı aktarılıyor.

İddianamede, sanık Bal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DavaDuruşmaErzurumFetö
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5