Yurt sorunlarını bildirmesi amacıyla

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Hatip Alagöz'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hatip Alagöz ile avukatı Celal Zunguldak katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Alagöz, 2015'te Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Erzurum'a bağlı Karaçoban ilçesinde bir süre ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi.

Kadrolu öğretmenin atanmasından dolayı boşta kaldığını belirten Alagöz, "Denizli'de akrabalarımın yanına gittim, inşaatta çalıştım. Kuzenim orada tıp fakültesinde okuyordu ve özel evde kalıyordu. Ev arkadaşları dışarıdan birini istemediklerini söyleyince ben de kalacak yer olarak özel yurt buldum." ifadesini kullandı.

Alagöz, kaldığı yurtta problem yaşaması üzerine müdürle görüştüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Müdür beni Burak isimli şahsın yanına yolladı. Kendisini buldum. Bana bu tür problemlerle ilgili görüşmek için program yüklemem gerektiğini söyledi. Program üzerinden yurtta yaşadığım şikayetlerle ilgili mesajlar attım, başka herhangi bir şey yazmadım. Programın ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu bilmiyordum. Program yurtta kaldığım 4 ay boyunca telefonumda kaldı, yurttan çıkınca kaldırdım. Ne toplantıya katıldım ne başka bir şey yaptım. Yurtta kaldığım süreçte Ünsal Açık isimli biri geldi. KPSS'yi kazanamamam durumunda ne yapacağımı, polis olmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de istemediğimi söyledim."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hatip Alagöz'ün bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz'da ülkede yapmaya çalıştığı ve başarılı olamadığı kalkışma girişimi sonrasında, örgütün bitirilmesi ve sorumluları ile örgüt mensuplarının yakalanmaları amacıyla tüm ülkede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığı yer alıyor.

Erzurum’da 15 Temmuz'dan sonra İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma programı "ByLock" kullanan kişilerin tespiti amacıyla araştırma yapıldığının anlatıldığı iddianamede, sanık Hatip Alagöz'ün "ByLock" programı kullandığının tespit edilmesi üzerine hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Alagöz'ün 17-25 Aralıktan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı kaydedilerek, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.