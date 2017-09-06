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Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti'nden Arakan çağrısı

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, Arakanlı Müslümanların kurtarılması için bir an önce harekete geçilmesini istedi.

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti'nden Arakan çağrısı

İSTANBUL (AA) - Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanların kurtarılması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar'da Müslümanların maruz kaldığı, insanlığa karşı suçtur ve tüm İslam ümmetini hedef almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Burma hükümetine bağlı silahlı güçler ile Budist rahipler tarafından Arakan'daki Müslümanlara karşı başlatılan katliamların durdurulması için İslam dünyasının, yöneticilerin, siyasi partilerin ve etkin grupların en kısa sürede harekete geçmesi istendi.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Muhabir: Zeynep Tüfekçi

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Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaYurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti
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