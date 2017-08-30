Yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlanıyor

İZMİR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, daha sonra valilikte tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törenlerde Ayyıldız, Recep ve Kocaoğlu, halkın bayramını kutladı.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Adana

Adana'da, İstasyon Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri araçla törene katılanları selamlayarak, bayramını kutladı.

Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Hatay

Hatay'daki tören kapsamında Vali Erdal Ata, Garnizon Komutan Vekili Albay Göksel Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Osmaniye

Osmaniye'de düzenlenen törenlerde de Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin kaderini değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos'un yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Gaziantep

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende, Vali Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, şiirler okunması ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Adıyaman

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen törene katıldı.

Hükümet Konağı Meydanı'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Vali Vahdettin Özkan, 2. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acar ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemal Tanrıverdi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Vali Özkan makamında tebrikleri kabul etti.

Malatya

Malatya'da Vali Ali Kaban, Garnizon Komutanı ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Şehitlik Anıtı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Günbegi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

