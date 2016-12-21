Yurtta asayiş

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı, narkotim, terör, özel harekat, asayiş ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla ilçedeki Çamlıbel Mahallesinde şüphelilere yönelik denetimler yapıldı.



Polis ekipleri, yollarda ve iş yerlerinde şüpheli kişilerin kimliklerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrol etti.



Ekipler, denetimler sırasında şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kişinin akrabası olduğu öğrenilen bir kadın, kucağında çocukla polis ekiplerinin yanına gelerek yakınının serbest bırakılmasını için ağladı.



İsteği kabul edilmeyen kadın, polislere ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.



Uygulamada, otomobil ve motosikletlerin plakaları da kontrol edildi.



- Bodrum'da kaçak sigara operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 156 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde bir işletme sahibinin evinde ve iş yerinde kaçak sigara bulundurduğu yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri şüpheli H.K'nin Yunanistan'dan temin ederek getirdiği kaçak sigara ve tütünleri depoladığı ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Şüphelinin evinde ve isimsiz işletmesinde yapılan aramada, 3 bin 156 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 654 doldurulmuş makaron, 24 bin 320 gram kıyılmış açık tütün ile tütün mamulü ele geçirildi.

Yapılan aramada bulunan malzemelere el koyan jandarma H.K'yi gözaltına aldı.

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 34 YB 2471 plakalı lüks aracı, Karacabey girişinde durdurdu.

Araçtaki aramada, 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan H.E, E.S. ve S.Ö. gözaltına alındı.

- Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.



Ozan Topaktaş idaresindeki 33 DMB 27 plakalı traktör, Arslanköy Mahallesi'nde karlı zeminden seyir halindeyken devrildi.

Devrilen traktör ile yol kenarındaki duvar arasına sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.

Topaktaş'ın cenazesi, bölgedeki kar nedeniyle güçlükle Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının kardeşi de aynı suçtan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla aranan E.Ç'yi (19) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 19 Aralık'ta, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine polisin O.Ç'nin (21) evinde yaptığı aramada sentetik uyuşturucu, su sayacı ve elektrik panosunda ise 4 paket esrar bulunmuştu. O.Ç, tutuklanmıştı.