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Yurtta kar yağışı

- Bolu kent merkezinde, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı - Kocaeli'de ulaşımda aksama yaşanmaması için 73 ana arterde 410 personel görev yapıyor - Karabük'te gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz büründü

Yurtta kar yağışı

BOLU/KOCAELİ/KARABÜK (AA) - Bolu, Kocaeli ve Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle aksaklıklar yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bolu'da dün başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Bolu Belediyesi'ne ait 6 küreme ve tuzlama aracı ile 60 personel, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ayrıca, 100 temizlik işçisi ile kentin işlek caddelerinde kar temizleme çalışması yapılıyor.

- Kocaeli'de kapalı köy yolu yok

Kocaeli'de özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanmaması için 73 ana arterde 410 personel görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin, gece yarısından sabaha kadar kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tuttukları ve kapalı köy yolu bulunmadığı kaydedildi.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları istenen açıklamada, "Bu geceden itibaren yoğun bir şekilde kendini hissettirmesi beklenen soğuk havaya karşı yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama yapacak ekipler teyakkuz halinde." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilçelerde 24 saat boyunca 73 farklı ana arterde konuşlandırılan karla mücadele ekiplerinde 410 personelin görev yapacağı ve çalışmalarda 183 karla mücadele aracının kullanılacağı aktarıldı.

- Karabük'te yüksek kesimler beyaza büründü

Karabük'te gece başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz büründü.

Karabük-Bartın karayolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışması yapıldı.

Yer yer sis görülen karayolunda, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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