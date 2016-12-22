Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Yurtta kış

- Gaziantep ve Malatya'da hayatı olumsuz etkileyen kar, TAG otoyolunda da ulaşımda aksamalara neden oldu

Yurtta kış

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da etkili olan kar yaşamı etkiliyor.

Gaziantep'te dün sabahtan bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kavşaklarda görev alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yağışın etkilerini azaltmak için çalışma yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki bin 100 kişilik ekibin yanı sıra 160 civarında araçla il genelinde kar küreme, temizlik ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın olmadığı herhangi bir bölgenin kalmadığını, gelen ihbarlar üzerine köy yollarındaki ulaşımın sağlanması için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'ndeki (GATEM) bazı iş yerlerinin kar yağışı nedeniyle bugün açılamadığı bildirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların oluştuğu, bazı bölgelerde trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

- Malatya

Malatya'da 59 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle Arguvan'da 2, Darende'de 2, Doğanşehir'de 18, Doğanyol'da 2, Hekimhan'da 18, Kale'de 10, Kuluncak'ta 7 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 903 kilometre uzunluğundaki kapalı yolun açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GaziantepKar YağışıKarla MücadeleYurtta Kış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.