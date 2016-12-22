Yurtta kış

GAZİANTEP/MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da etkili olan kar yaşamı etkiliyor.

Gaziantep'te dün sabahtan bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kavşaklarda görev alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yağışın etkilerini azaltmak için çalışma yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki bin 100 kişilik ekibin yanı sıra 160 civarında araçla il genelinde kar küreme, temizlik ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.



Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın olmadığı herhangi bir bölgenin kalmadığını, gelen ihbarlar üzerine köy yollarındaki ulaşımın sağlanması için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'ndeki (GATEM) bazı iş yerlerinin kar yağışı nedeniyle bugün açılamadığı bildirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların oluştuğu, bazı bölgelerde trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

- Malatya

Malatya'da 59 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle Arguvan'da 2, Darende'de 2, Doğanşehir'de 18, Doğanyol'da 2, Hekimhan'da 18, Kale'de 10, Kuluncak'ta 7 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 903 kilometre uzunluğundaki kapalı yolun açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

