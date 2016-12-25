Yurtta kış

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaza yapan otomobilde mahsur kalan aile, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AKUT Afyonkarahisar ekibine Çakırözü-Kocatepe arasında kar ve buzlanma nedeniyle bir otomobilin kaza yaptığı bilgisini iletti.
Yoğun kar nedeniyle Yılmaz Bekar idaresindeki 45 HY 987 plakalı otomobilde mahsur kalan beş kişilik aileye arazi araçları ile ulaşan ekipler, aileyi araçtan çıkararak güvenli bölgeye nakletti.