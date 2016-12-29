Yurtta kış

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Düzce'de ise dalga boyu 5 metreyi buldu.

Alınan bilgiye göre, Sakarya kent genelinde gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah etkisini artıran yağış nedeniyle Akyazı, Hendek, Geyve, Pamukova, Kocaali, Karasu ve Taraklı ilçelerinde 94 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derelerin üzerindeki Adalı Kemeri, Sarıköy, Balcılar ile Büyükyanık köprüleri ulaşıma kapandı. İlçe ile bazı köyler arasındaki ulaşım kesildi. İlçede su taşkınları, tarlalar ve bazı tavuk çiftliklerinde zarara neden oldu.

Kaymakam Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, "Öğleden önce taşımalı eğitim verilen ilk ve ortaokullarda, öğleden sonra ise ilçemizdeki 3 lisede eğitime yarım gün ara verdik." dedi.

- Akçakoca'da şiddetli rüzgar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar, denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın şiddetinin artmasının beklenmediğini, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

- Kartalkaya'da kar kalınlığı 170 santimetre

Bolu'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Tabiat parkına gelen tatilciler, donan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çektirerek vakit geçirdi. Bazı tatilciler ise at ve faytonlarla göl çevresinde tur attı.

Kar kalınlığı Gölcük Tabiat Parkı'nda 40, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzakta bulunan Yedigöller Milli Parkı'nda 70 santimetre olarak ölçüldü.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise dün akşamdan beri süren yağışın ardından kar kalınlığı 1 metre 70 santimetreye ulaştı. Kayak pistlerindeki kar kalınlığı, suni karlama siteminin de etkisiyle 2 metrenin üzerine çıktı.