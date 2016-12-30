Yurtta kış

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kocaeli Kartepe'de etkili olan yoğun kar yağışı, kayak tesislerine ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Aynı anda Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'nin görülebildiği bin 500 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metre 15 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkeziyle otelin bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlayan yolda trafik akışı tek şeride düştü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, sadece otelden dönen turistlerin kullanımına izin verilen yolu genişletmek için çalışma başlattı.
Kayak merkezi yolunun 5. kilometresinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, devam eden çalışmalar dolayısıyla tesislere giden araçların geçişine izin vermiyor.
Tesislere ulaşımın durması nedeniyle yolda uzun kuyruk oluşurken, bazı tatilcilerin de geri döndüğü görüldü.
Yolun açılmasını bekleyen aralarında yabancı turistlerin de olduğu tatilciler, kartopu oynayarak ve fotoğraf çekerek vakit geçiriyor.