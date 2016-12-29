Yurtta kışla ilgili son bilgiler

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken belediye ve karayolları ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede, 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında dün gece kardan kapanan 104 mahalle yoluna müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında, gece kapanan merkez ilçe Nilüfer'de 10 ve Osmangazi'de 2 yol açılırken, Büyükorhan'da 13, Gemlik'te 7, Gürsu'da 2, İnegöl'de 19, İznik'te 2, Keles'te 18, Kestel'de 11, Orhaneli'nde 19 ve Orhangazi'de 1 mahalle yolu trafiğe açıldı.

Kentte kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza bürünürken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve ilçe yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken kapanan 105 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde gün içinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklığın ise sıfır derece olması bekleniyor. Kar yağışının bugün ve yarın hafif şekilde aralıklarla süreceği bildirildi.

Polis ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

- Kütahya

Kütahya da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışından dolayı beyaza büründü.

Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayollarına bağlı ekipler, gece boyunca ana arterler ve şehirlerarası yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam etti. Kar nedeniyle Kütahya'nın Eskişehir, Afyonkarahisar ve Balıkesir ile bağlantısını sağlayan karayollarında zaman zaman ulaşım durma noktasına geldi.

Kapanan 112 köy yolunun açılması için çalışmalar da sürdürülüyor.

- Balıkesir

Balikesir'in Dursunbey ve Sındırgı ilçelerinde süren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bazı köy ve mahallelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor. İstanbul-İzmir, Balıkesir-Edremit, Bandırma karayollarında ulaşım kesintisiz sağlanırken sürücüler zincirsiz veya kış lastiği olmadan yollara çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ve şehirlerarası yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Savaştepe'de taşımalı sistemle eğitim veren, Kepsut'ta İsaalan, Bükdere, Serçeören Mahalleleri'ndeki ve Havran'ın Dereören, Eğmir, Çakmak, Karaoğlanlar, Kocaseyit, Kobaklar, Küçükşapçı, Çakırdere, Karalar Mahallelerin'deki okullarda eğitime bugün ara verildi.

- Bilecik'te de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri Bilecik'i İstanbul, Eskişehir, Kütahya ve Bursa'ya bağlayan karayollarında, belediye ekipleri de ana arterler ile sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bilecik ve ilçelerinde kapanan 188 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Bu arada, Bilecik-İstanbul karayolu Sanayi Rampaları mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Servislerin yolda kalmasıyla işçiler, fabrikalarına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Bilecik-Osmaneli karayolunun Gülümbe Rampaları mevkisi de kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Poyraz Sokak'ta da bir elektrik direği devrildi. Ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer yola sarkan elektrik kablolarının kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

- Çanakkale

Çanakkale'de, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa karayollarında olası kapanmalar için hazır bekliyor.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tuzlama ve kar küreme araçları tedbir amaçlı bulunduruluyor.