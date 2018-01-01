"Yürü Aksa'ya Ayaklarına Kudüs Gücü Gelsin" etkinliği

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Kudüs, Hazreti Peygamberin bizlere emanetidir. Amerika insanlığa faydası olmayan, bölgede ve dünyada yeni karışıklıkların kapısını açacak bir Kudüs kararı aldı. Bizler, Türkiye olarak Amerika’nın aldığı bu kararı tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temurci, Medeniyet Yolcuları Vakfı tarafından Sancaktepe Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Yürü Aksa'ya Ayaklarına Kudüs Gücü Gelsin" programına katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Temurci, Türkiye'nin Filistin'i yalnız bırakmadığını ve Kudüs davasına sahip çıktığını belirtti.

Kudüs'ün önemine işaret eden Temurci, şunları kaydetti:

"Kudüs bizim ilk istikametimiz, ilk kıblemiz, Mekke ve Medine'den sonraki kutsal şehrimizdir. Müslümanlar olarak bunu bilmeli ve bu şuurla bu kutsal mekana sahip çıkmalıyız. Kudüs, Hazreti Peygamberin bizlere emanetidir. Amerika insanlığa faydası olmayan, bölgede ve dünyada yeni karışıklıkların kapısını açacak bir Kudüs kararı aldı. Bizler, Türkiye olarak Amerika'nın aldığı bu kararı tanımıyoruz.

Hamdolsun Kudüs'ü her şeyi ile sahiplenen ve 'Dünyada tek kalsak dahi Kudüs'ü savunmaya devam edeceğiz.' diyen bir liderimiz var. Bizler bu coğrafyada Müslümanlar olarak birliği ve beraberliği sağlamak durumundayız. Katar'a ambargo uygulamada sıraya giren ülkeler maalesef Hazreti Peygamberin emaneti Kudüs'e sahip çıkmak adına İstanbul'a devlet başkanlığı düzeyinde temsilci gönderemediler."

Temurci, manevi değerlere bağlı, milli bilinci sahiplenen, şuurlu bireyler yetiştirmek için çalışan Medeniyet Yolcuları Vakfı'na ve yöneticilerine programı düzenledikleri için teşekkür etti.

Programa, Temurci'nin yanı sıra AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir, Medeniyet Yolcuları Vakfı Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı.