Yürüme engelli taklidi yapan dilenciden 730 lira çıktı

ORDU (AA) - Ordu'da koltuk değneğiyle dilenirken zabıta ekiplerince yakalanan kişinin üzerinde 730 lira bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Altınordu ilçesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Düz Mahalle'de koltuk değneğiyle yürümekte zorluk çektiğini göstererek dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi, şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından götürülmek istendi. Bu sırada koltuk değneği olmadan yürümeye başlayan ve Zabıta Amirliğine götürülen şahsın üzerinden 730 lira çıktı.

Adı açıklanmayan dilencinin bu parayı cuma namazı öncesi ve sonrasında topladığı öğrenildi.

Hakkında tutanak tutulan şahsa Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira ceza kesildi.



