"Yürüyüş, meme kanserine bağlı ölümleri azaltıyor"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Engin Üstün, meme kanseri tedavisi görmüş kadınların, kanserin tekrarlamasını önlemek için yaşam tarzlarını değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Günlük 30 dakika yürüyüş yapmak hem insülin hem de östrojen düzeylerini azaltarak meme kanserine bağlı ölümü yüzde 50 oranında azaltmaktadır." dedi.

Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser olan meme kanserinin, özellikle menopoz sonrasında sıklığı artan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti.

Genel olarak toplumda meme kanseri görülme riskinin yüzde 12,4 olduğunu vurgulayan Üstün, "Meme kanseri olgularının sadece yüzde 5-10'u genetik bozukluklara bağlıyken yüzde 90-95'i çevresel faktörlerden etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üstün, birinci derece akrabasında meme kanseri olan kadınlarda sorunun görülme riskinin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"BRCA1 geninde mutasyon taşıyıcısı olan kadınların yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski yüzde 55-65'tir. Adet başlama yaşı erken, adetten kesilme yaşı geç olan kadınlarla, hiç doğum yapmamış veya ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış, aşırı yağlı gıdalarla beslenme alışkanlığı olan kadınlarda meme kanseri gelişme riski diğerlerine göre daha fazladır. Emzirme ise meme kanseri riskini azaltmaktadır. Sedanter yaşam, kilonun fazla olması, yağdan zengin diyetle beslenme insülin direncini ve androjenleri arttırır. Bu etkileşimler meme hücrelerinin çoğalmasına yol açar. Omega 3 yağ asitlerinin (balık tüketimi) meme kanserinden koruyucu olduğu gösterilmiştir."

- "D vitamini eksikliği meme kanseri riskini artırıyor"

Kanser çalışmalarında, meme kanserini önlemeye yönelik ideal kiloyu koruma, fiziksel aktivitelerde bulunma, yüksek enerji veren gıdalardan uzak durma, sebze ve meyve tüketilmesi, hayvansal gıda alımıyla tuz tüketiminin kısıtlanması, alkolden uzak durulması, bebeğin en az 6 ay emzirilmesi gibi önerilerde bulunduğunu aktaran Üstün, şu bilgileri verdi:

"Meme kanseri tedavisi görmüş kadınlar, kanserin tekrarlamasını önlemek için yaşam tarzlarını değiştirmelidir. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmalılar. Günlük 30 dakika yürüyüş yapmak hem insülin hem de östrojen düzeylerini azaltarak meme kanserine bağlı ölümü yüzde 50 oranında azaltmaktadır. D vitamini hücresel büyümede rol alan genleri değiştirmektedir. Özellikle vitamin D eksikliğinin meme kanseri riskini arttırdığı saptanmıştır. Vitamin D desteğinin meme kanseri tedavisi görmüş olan kadınlarda yaşam süresini uzattığı bilinmektedir. Vitamin D aynı zamanda kemik kaybına karşı korur ve menopoz sonrası görülen kemik erimesine bağlı oluşan kırık riskini azaltır. Diyette yağ oranının azaltılması meme kanseri tekrarlama riskini yüzde 24 azaltmaktadır. Günde en az 5 porsiyon sebze, meyve tüketen ve ek olarak 30 dakika yürüyen meme kanseri tedavisi almış kadınlarda yaşam şansının yüzde 44 arttığı gösterilmiştir."

Prof. Dr. Yaprak Engin Üstün, meme kanserinin erken teşhisinde, kadınların 20 yaşın üzerinde ayda bir kez kendi kendilerini muayene etmelerinin de çok önemli olduğunu kaydetti.







