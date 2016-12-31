Yuşa Tepesi-Beykoz Çayırı teleferiği için izin bekleniyor

- İSTANBUL (AA) - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Yuşa Tepesi-Beykoz Çayırı arasında kurulması planlanan teleferik hattı için Milli Savunma Bakanlığından izin beklediklerini bildirdi.

Çelikbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yuşa Tepesi-Beykoz Çayırı arasında teleferik hattının yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Projeyi tamamlayamadıklarını dile getiren Çelikbilek, "Çünkü geçeceğimiz alanın altında bir askeri bölge vardı. Askeri bölgenin üzerindeki hattı dışarıya çekemediğimiz için teleferik hattının geleceğini bozacağından dolayı Milli Savunma Bakanlığından izin talebimiz var, bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi bunu geri bıraktı ama biz hala daha vazgeçmiş değiliz." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Beykoz Sultaniye Parkı ve Karlıtepe arasında teleferik hattının yapılmasına ilişkin imar plan değişikliği teklifinin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Çelikbilek, Anadolu yakasının ilk teleferik hattı olacak proje için geri sayımın başladığını vurguladı.

Projenin ihale aşamasına geldiğini dile getiren Çelikbilek, şunları kaydetti:

"Büyük ihtimalle Büyükşehir Belediyesi bu ihaleyi bir altı ay içerisinde yapabilir. Yapım süresi ne kadar sürer? Artık o teknik konudur, detayını söylemek biraz zor olabilir ama en az 1,5 yılımızı alacaktır diye düşünüyorum. Bu, Anadolu yakasında ilk teleferik hattı olacaktır. İnanıyorum ki denizle tanışan bir teleferik hattı olacak. Karlıtepe bu yakanın zirve noktasıdır. Sultaniye Parkımızdan buraya teleferikle çıkmayı olumlu bir olay olarak görüyorum. Karlıtepe’de bizim mesire alanımız var. Burayı da Büyükşehir Belediyesi bir şekilde tamamladı. Bizim de ilave edeceğimiz bazı şeyler var. Buraya bir tane yangın kulesi yapmayı düşünüyoruz. İçerisinde çok farklı özelliklerin olduğu, asansörle çıkılabilen bir kule olacak."