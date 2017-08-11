Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor

- DSİ 26. Bölge Müdürü Tokalak: - "Yusufeli ilçesi Yeniden Yerleşim Yeri altyapı inşaatında bugüne kadar 9,2 milyon metreküp kazı, 7,8 milyon metreküp dolgu ve 7 dolgu batardosu yapılarak ilk iş tamamlandı"

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor

ARTVİN (AA) - DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli ilçesi Yeniden Yerleşim Yeri altyapı inşaatında bugüne kadar 9,2 milyon metreküp kazı, 7,8 milyon metreküp dolgu ve 7 dolgu batardosu yapılarak ilk işin tamamlandığını bildirdi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yusufeli Barajı dolayısıyla su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı alanda beraberindeki Tokalak ile incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alan Doğanay, ilçe merkezinin kurulması için zor şartlarda çalışan teknik ekibi kutladı.

Doğanay, çalışmalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini isteyerek "Hedeflenen tarihte yeni yerleşim yerinin bitirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli." dedi.

- TOKİ, Tekkale köyü tarafında üst yapı çalışmalarına başlayacak

Tokalak, 270 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı'nın yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanına sahip olacağını söyledi.

TOKİ tarafından onaylanan yeni yerleşim yerinde çalışmaların 44,61 hektarda gerçekleştirildiğini belirten Tokalak, yeni planlamayla bu alana 16,60 hektar daha ilave edildiğini dile getirdi.

Tokalak, onaylı imar planında 25,20 hektar olan park ve rekreasyon alanlarına Sakut dolgusu ve sonradan projelendirilen ilave dolgu alanlarıyla birlikte yaklaşık 35,40 hektar daha eklendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Böylece yeni Yusufeli'nin daha müreffeh bir ilçeye dönüşmesi sağlandı. Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri altyapı inşaatında bugüne kadar 9,2 milyon metreküp kazı, 7,8 milyon metreküp dolgu ve 7 dolgu batardosu yapılarak ilk iş tamamlandı."

Yeni yerleşim yerinin üçüncü bölgesi olan Tekkale köyü tarafında üst yapı çalışmalarına başlanılabilmesi için TOKİ'ye teslim edildiğini anlatan Tokalak, şunları söyledi:

"TOKİ tarafından bu bölgede 334 konut, 6 dükkan, 24 derslikli lise, sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı binası ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihale edildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve sahada şantiye kurma çalışmalarına başlandı. Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri altyapı çalışmaları ikinci kısım ihalesi bir süre önce yapıldı. İhaleyi, 58 milyon 835 ben 215 lira bedelle kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Bu iş kapsamında 6,25 milyon metreküp kazı yapılacak. Yüklenici firma şantiye kurulum çalışmalarına başladı."

Tokalak, Tekkale Deresi'nin bin 380 metre kotundan yılda 1,33 milyon metreküp su getirilerek yeni ilçe merkezinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"İşin ihalesi bu yılın Ocak ayında yapıldı ve Mayıs ayında da 24 milyon 908 bin lira bedel karşılığında ihaleyi alan firmayla sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapılan yüklenici firma tarafından uygulama projeleri hazırlandı. En kısa zamanda kazı çalışmalarına başlanması planlanıyor."

Yerleşim yerleri barajdan etkilenen 8 köy için ön seçimi yapılan yeni yerleşkelerde hali hazır harita alımı ve jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları için ihaleler yapıldığına dikkati çeken Tokalak, söz konusu işlerin tamamlanmak üzere olduğu ve etüt sonuçlarına göre köylerin yerlerinin kesinleşeceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArtvinDSİ 26. Bölge Müdürü Celal TokalakVali Ömer DoğanayYusufeli'de Yeni Yerleşim Yeri çalışmaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5