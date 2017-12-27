Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan sanığın davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çekilen röntgen filminde midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokainle yakalanan Brezilya uyruklu sanık Tolentino'nun yargılanmasına başlandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Washington Lincoln Alves Tolentino ve avukatı katıldı.
Duruşmada ifadesi alınan sanık Tolentino, kuryeliği Brezilya'da bulunan bir mafya liderinin baskısı üzerine kabul ederek, içinde uyuşturucu bulanan kapsülleri yuttuğunu söyledi.
Türkiye'ye kapsülleri sokma planının mafya lideri tarafından planlandığını ileri süren Tolentino, mahkemeden kendisinin serbest bırakılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Sao Paula'dan Zürih aktarmalı uçakla geldiği Antalya'da midesinden kokain çıkan Tolentino, 20 Ekim'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına almıştı. Antalya'da çekilen röntgen filminde, midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokain bulunan Tolentino, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.