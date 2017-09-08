Yuvadan düşen kumru yavrusuna, itfaiye el uzattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde bir elektrik direği üzerinde bulunan yuvasından düşen kumru yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Kaynarca beldesinde yumurtadan bir gün önce çıktığı tahmin edilen kumru yavrusunu caddede gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yavru kumrunun elektrik direğinde bulunan yuvasından düştüğü belirleyerek, itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiye aracı ile yavru kumru yuvasına konuldu.

Belediye Başkanı Serdar Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların dikkati sayesinde yavru kumrunun kurtulduğunu söyledi.

Her canlıya önem verdiklerini belirten Türker, yavru kumrunun sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu ifade etti.







