Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

Yuvadan düşen kumru yavrusuna, itfaiye el uzattı

- Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde bir elektrik direği üzerinde bulunan yuvasından düşen kumru yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

Yuvadan düşen kumru yavrusuna, itfaiye el uzattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde bir elektrik direği üzerinde bulunan yuvasından düşen kumru yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Kaynarca beldesinde yumurtadan bir gün önce çıktığı tahmin edilen kumru yavrusunu caddede gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yavru kumrunun elektrik direğinde bulunan yuvasından düştüğü belirleyerek, itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiye aracı ile yavru kumru yuvasına konuldu.

Belediye Başkanı Serdar Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların dikkati sayesinde yavru kumrunun kurtulduğunu söyledi.

Her canlıya önem verdiklerini belirten Türker, yavru kumrunun sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu ifade etti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeKumruYavru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5