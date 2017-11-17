Yüz nakli yapılan Sert serbest bırakıldı

BURSA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan ve beyaz eşya borcunu ödemediği için dün tutuklan Recep Sert, Haluk Levent ile Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) borcunu ödemesi üzerine serbest bırakıldı.

Recep Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, borcunu ödediği için Haluk Levent'e teşekkür etti.

Yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalıştığını ifade eden Sert, "Haluk Levent'ten Allah razı olsun, 12 bin lira borcumun tamamını ödedi. Bu konuda bizi arayan olmadı. Tabii ki biz kimseden bir şey beklemiyorduk. Bir tek Haluk Levent bize bu konuda destek verdi. Herkesin kendine göre sıkıntıları olabilir. Bu, gayet normal. Fakat işin içine sağlık da girdiği zaman daha farklı oluyor." diye konuştu.

Sert'in eşi Esma Sert de eşinin sağlık durumunun cezaevinde kalmaya müsait olmadığını dile getirerek, "Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP ekibinden Allah razı olsun. Kendileri bir şekilde avukatlarımıza ulaşmış ve borcumuzu kapatmış. Böylelikle bu durumu atlatmış olduk." ifadelerini kullandı.