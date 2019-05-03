İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, bu sene 5 Mayıs'ta "koşamayanlar için koş" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Wings for Life Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin himayesinde ve Ford'un desteğiyle Türkiye'deki koşu İzmir'de olacak.

"Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a İzmir 4. kez ev sahipliği yapacak. Binlerce insanın katılması beklenen yarış için kayıtlar ve bağışlar www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ediyor. Diğer ülkelerle aynı anda gerçekleştirilecek etkinliğe yüzbinlerce insanın katılımı bekleniyor.



Omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan koşudan elde edilen tüm bağışlar fonlamaya gidiyor.

- 5 yılda 23.6 milyon avro toplandı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon avro topladı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan 191 araştırmaya önemli bir fon oluşturdu. Vakıf, halen 15 ülkede devam eden 67 araştırmayı fonlamayı sürdürüyor.

Wings for Life Vakfı'nın destekleri sayesinde 8 yıl omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdüren David Mzee isimli İsviçreli, vakfın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen sene ilk kez desteksiz adımlarını atmayı başardı. Mzee, bu sene İsviçre'deki koşuda başlangıç noktasında yerini alacak.

