Yüzde 100 elektrikli otomobil üretleşi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - INFINITI tarafından Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) iki tasarım ödülü kazanıldığı ve 2021’de yüzde 100 elektrikli otomobil üretileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, INFINITI, Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) tanıttığı Q Inspiration Concept ile “En İyi Konsept” ve “En İyi İç Mekan” dallarında iki tasarım ödülü kazandı. INFINITI ayrıca, 2021 yılında yüzde 100 elektrikli seri üretim otomobillerini piyasaya süreceğini açıkladı. Markaya özgü e-POWER teknolojisi de yine fuarda öne çıkan yeni teknolojilerden birisi oldu.

2018 Detroit Otomobil Fuarı’nda Q Inspiration Concept ile dikkatleri üzerine toplayan INFINITI, EyesOn Design tarafından “En İyi Konsept” ve “En İyi İç Mekan” dallarında iki tasarım ödülüne layık görüldü.

INFINITI’nin tasarım yolculuğundaki bir sonraki seri üretim sedan otomobil ve VG-Turbo’yu da barındıran motor teknolojileriyle ilgili bir ön gösterim olan INFINITI Q Inspiration Concept, sadece estetik gövde tasarımıyla değil, iç mekanıyla da iki ödüle ulaşmayı başardı.

EyesOn Design, her yıl yedi kategoride 30’un üzerinde aktif ya da emekli otomotiv tasarım guruları ve üst düzey sanat okullarında görev yapan ulaşım tasarımı bölüm başkanları tarafından seçiliyor. EyesOn Design Ödüllerine, otomotiv ve tasarım sektörlerindeki liderlerin ortak fikirleri sonucunda erişilmesi nedeniyle büyük bir prestije sahip bulunuyor.

Yakın döneme kadar INFINITI’nin Tasarım Direktörü olan, sonrasında tüm grubun tasarım başkanlığına atanan Alfonso Albaisa, "Aldığımız bu ödül ile gururlandık. Yeni teknolojinin yeni tasarım formlarına ulaşmamıza elvermesi sevindirici. Bu konseptin hem iç hem de dış tasarımında sanata ilham veren tasarım dilimizin takdir edilmesinden dolayı çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.



- 2021’de ilk yüzde 100 elektrikli INFINITI geliyor



Automotive News Dünya Kongresi’nde INFINITI markasının 2021 yılında yüzde 100 elektrikli motora sahip seri üretim bir otomobili pazara süreceği açıklandı. Yine 2021 yılında INFINITI modellerinde elektrik destekli seçeneklerin yer alacağı belirtildi. 2025 yılında ise elektrikli ya da elektrik destekli INFINITI modellerinin küresel satışların yarısını oluşturması bekleniyor.

Patenti INFINITI’ye ait olan e-POWER teknolojisi, yüksek performanslı aküyü şarj eden düşük hacimli benzinli bir motor sayesinde dışarıdan şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıran, yüzde 100 elektrikli otomobillere benzer sürüş deneyimi sunan yepyeni bir sistem.

2017 yılında INFINITI, global pazarda toplam 246 bin 492 araç satışı gerçekleştirerek hem önceki yıla göre satışlarını yüzde 7 arttırdı hem de 8 yıldır süren artış trendini sürdürdü. INFINITI markası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Tayvan’da tüm zamanların satış rekorlarına ulaştı.