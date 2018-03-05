Yüzer kreyn Bandırma'ya getirildi

BALIKESİR (AA) - İstanbul'dan römorkörle getirilen 680 ton kaldırma kapasiteli yüzer kreyn (vinç) "Zakhariy" Balıkesir'in Bandırma açıklarına ulaştı.

Kreynin sahibi özel bir şirketin Operasyon Müdürü Cem Durmuş Aktürk, açıklamasında, yüzer kreynin, 2016 yılında Ukrayna'dan ithal edilerek, Türkiye karasularına kazandırıldığını söyledi.

Köprü, liman ve enerji santralleri konusunda son yıllarda yapılan yatırımları göz önüne aldıklarında ülke kaynaklarının dışarıya aktarılmasının önüne geçmek maksadıyla yatırımlarını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:

"Zakhariy yüzer kreyn Türk bayrağı taşıması sebebiyle yerli kaynak niteliğinde. Gerek Türk karasularında, gerekse komşu ülkelerin karasularında faaliyet gösterecek olan yüzer kreynimiz, liman, köprü, enerji santralleri, batık kurtarma, su altı yapılar gibi konularda çalışacak. Güçlü Türkiye'nin benzer ekipmanlar için dışarıya bağımlılığını azaltmak maksadıyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yüzer kreynin proje ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak kaldırma kapasitesi 800 ton olacak şekilde güncelleme yapılacak. Bu güncelleme için gerekli tadilat çalışmaları planlanmış ve yakın bir tarihte 800 ton kaldırma kapasitesiyle hizmet vermeye devam edecek."

Zakhariy'nin Bandırma SS Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağını daimi barınak olarak kullanacağı bildirildi.