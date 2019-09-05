Türkiye’nin ilk çöp torbasını tüketicilerle buluşturan Koroplast, temiz bir çevre için düzenlediği temizlik hareketlerine bir yenisini daha ekledi.
Türkiye'nin çok etaplı ultra maratonları arasında yer alan ve bine yakın sporcunun katıldığı Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu’nda yarışmacılar, Koroplast tarafından başlatılan #Trashtag Challenge Hareketi kapsamında çöp topladılar.
Koroplast’ın sponsorluğunda, Tuz Gölü’nü etrafındaki çöplerden temizlemek amacıyla yapılan etkinlikte yüzlerce kişi yarışmanın ardından Koroplast’ın geri dönüştürülebilir, çevre dostu çöp torbalarıyla çevreyi temizledi.
Koroplast geçtiğimiz aylarda da yine #Trashtag Challenge hareketi kapsamında sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin 44 şehirde düzenlediği #KirletmeTemizle Projesi’ne de destek vermişti.
Yüzlerce sporcudan çöp toplama etkinliği
Türkiye'nin çok etaplı ultra maratonları arasında yer alan Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu’nda yarış ardından yüzlerce sporcu, Koroplast tarafından başlatılan #Trashtag Challenge kapsamında temiz bir çevre için Tuz Gölü etrafındaki çöpleri topladı.
05 Eylül 2019 Perşembe 14:21
Türkiye’nin ilk çöp torbasını tüketicilerle buluşturan Koroplast, temiz bir çevre için düzenlediği temizlik hareketlerine bir yenisini daha ekledi.