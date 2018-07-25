İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Hatice Bulut, "Yüzmenin çocuklarımızın gelişimine de önemli ölçüde faydası vardır. Ancak seçilecek yüzme havuzunun, enfeksiyon hastalıkları açısından uygun dezenfekte edilmesi ve filtrelemesinin iyi olması gerekmektedir. Yüzmek sağlıktır fakat yüzerken sağlığınızdan olmayın." uyarısında bulundu.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamayla çocukları ve velileri yüzme havuzlarında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyardı.

Yaz mevsimi ile birlikte çocuklar için en eğlenceli spor aktivitelerinden birinin yüzme olduğunu ifade eden Bulut, "Yüzmenin çocuklarımızın gelişimine de önemli ölçüde faydası vardır. Ancak seçilecek yüzme havuzunun, enfeksiyon hastalıkları açısından uygun dezenfekte edilmesi ve filtrelemesinin iyi olması gerekmektedir. Yüzmek sağlıktır fakat yüzerken sağlığınızdan olmayın. Ayrıca havuz kurallarının sıkı denetlendiği yerlerin seçilmesinde fayda vardır. Havuz suyuna başta insan salgıları olmak üzere, havuz civarındaki hayvanların çıkartıları, dökülen yapraklar, yağmur suyu, ölü ve canlı diğer mikroorganizmalar karışmaktadır. Bu nedenle dezenfeksiyon önemlidir. Klorlama en etkili ve ekonomik yöntemlerden biridir." bilgilerini verdi.

Uygun dezenfeksiyonun "Salmonella, Shigella, Rota virüs, E.coli" gibi sindirim sisteminde ateş, ishal, kusma ile seyredebilecek enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlayacağını belirten Bulut, "Dezenfekte hem ishal hem de üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan Adeno virüs enfeksiyonlarını azaltır. Zatürre ve idrar yolu enfeksiyonu yapabilen 'Pseudomonas Aeruginosa' olarak isimlendirilen bakteriye karşı da koruma sağlayabilmektedir. Her ne kadar artık çocuklar Hepatit A virüsüne karşı 1,5 yaş ve 2. yaşında Sağlık Bakanlığı rutin aşı takvimine göre aşılansa da suların klorlanması da Hepatit A enfeksiyonlarını önlemede önemlidir." ifadelerini kullandı.





- "İdrar yolu enfeksiyonu olabileceği akılda tutulmalı"





Düzenli olarak dezenfekte edilmeyen havuzların çocuklarda pek çok enfeksiyona yol açacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti:





"Yüzme havuzlarında dezenfeksiyon uygulamasına rağmen, suda hala bazı bakteri, virüs, mantar ve parazitler yaşamaya devam etmektedir. Bu nedenle çocuklarımızda havuza girdikten sonra gelişebilecek karın ağrısı, idrar yaparken yanma, idrarda farklı renk ve koku, ateş olduğu takdirde idrar yolu enfeksiyonu olabileceği akılda tutulmalı hızlıca hekime başvurulmalıdır.

Havuz kullanımı sonrasında virüs veya bakteri nedenli akut gastroenterit denilen, ateş, kusma, ishal, iştahsızlık, karın ağrısı, vücut su-tuz dengesinin bozulması ile kendini gösteren klinik durumlarda da çocuklarda ateşi kontrol altında tutmak ve vücut su ve tuz kaybını önlemek önemlidir. Kusmadığı ve ağızdan beslenebildiği müddetçe bol su tüketilmeli, yağsız hafif gıdalar seçilmelidir. Ateşin ısrarla devam ettiği, kusma ve ishalinin fazlalaştığı ve çocuğun halsizliğinin arttığı, uykuya meyil ettiği durumlarda yine beklemeden acile başvurulmalıdır.



Havuzda uzun süre devamlı olarak kalmak, dış kulak yolunda ıslak bir ortam meydana getirerek mikroorganizmaların yerleşip üremesi için uygunluk oluşturur. 'Otitis eksterna' olarak adlandırılan yüzücü kulağı gelişebilir. Kulağın içinde hissedilen kaşıntı, kulak kepçesinde dokunmakla ağrı, şişlik, kızarıklık görülebilir. Yine ateş, kulak ağrısı, hekim muayenesi sırasında görülebilen kulak zarında kızarıklık ve enfeksiyon nedeni ile sıvı birikimi orta kulak iltihapları ile olabilir. Kulak enfeksiyonlarının önlenmesi için, havuzda yüzerken kulak tıkacı kullanılması ve havuzdan çıktıktan sonra dış kulak yolunun kurulanması uygundur."





- "Yüzücü gözlüğü ile havuza girelim"





Hatice Bulut, havuz dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasalların gözlerde batma, yanma, kızarma çapaklanmaya yol açarak "kimyasal konjonktivit" yapabileceği uyarısında bulunarak, "Gözün kendi gözyaşı film tabakası etkilenerek 'kuru göz' gelişebilir. Havuz suyundan dezenfeksiyondan etkilenmeyen bakteri ve virüsler ile göz enfeksiyonları olabilir. Korunmak için mümkün olduğu kadar yüzücü gözlüğü ile havuza girelim. Havuza girerken mutlaka kontakt lensleri çıkartalım." çağrısında bulundu.



Cilt mantar enfeksiyonlarının da havuz kullanımı ile arttığını belirten Bulut, havuz öncesi ve sonrası duş almak ve nemli ortamlarda kullanılan terlik, havlu gibi araç gereçlerin temizliğine dikkat etmek gerektiğini kaydetti.