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Yüzyılın fırsatı ayağımıza geldi

Ukrayna, özellikle son yıllarda yaşadığı ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlardan ötürü yeniden kurulma aşamasını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ülke bu süreçte, daha önce dünyada benzeri görülmemiş bir özelleştirme hareketini de beraberinde yaşıyor. Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, ülkedeki yüzlerce kamu kuruluşu özelleştirilecek, on milyonlarca hektar tarım arazisi satışa sunulacak.

Yüzyılın fırsatı ayağımıza geldi
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Türkiye – Ukrayna dış ticaretinin yüzde 50’sinden fazlasını elleçleyen; başta hububat ürünleri olmak üzere birçok ürünün gönderildiği, ülkenin en büyük limanlarından Kherson ve Olivia Limanları’nın imtiyaz hakkının süreli satışına ilişkin karar da yine Bakanlar Kurulu’nca alındı.

Türk firmaları bu sürece şimdiden hazırlıklı olmalı; özellikle ihraç mallarımızın (tavuk, yumurta, un, kuruyemiş, ayçiçek yağı, soya bazlı yem vs.) üretiminde kullanılan tarımsal hammadde tedarikinin bizim tarafımızdan kontrol edilebilmesi ve tedarik zincirinin, fiyat oynaklıklarına müsaade etmeden kurulabilmesi için Ukrayna’da pazar araştırması yapılması yerinde olacaktır.

Başta 4 – 7 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak gıda fuarımız olmak üzere, ikili ticarette potansiyel gelişme kaydeden sektörler için Ukrayna’da alıcı çalışmalarını tamamladık ve fuar davetiyelerini ilgililere ilettik.

Bu çerçevede, ülke ile ilgilenmek ve gelişmeleri yakinen takip etmek isteyen firmalarımız için, Ukrayna özelleştirme idaresi web sayfasını sizlerle paylaşıyoruz.

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