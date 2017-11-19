Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı





İSTANBUL (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

"Yüzyılın sporcusu" olarak nitelendirilen Naim Süleymanoğlu'nun naaşı, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mezarlıktaki cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve yakınlarıyla, çok sayıda vatandaş katıldı.

Naim Süleymanoğlu'nun cenazesinin toprağa verilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, efsane haltercinin kazandığı madalyalarla Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Balkan coğrafyasında yaşayan bütün insanların sesi oldu. Balkan camiası hiçbir zaman onu yalnız bırakmadı. İnşallah geride kalan ailesini de yalnız bırakmayacak. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise efsane bir şampiyonu kaybettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendisinin son zamanlardaki tedavi sürecini çok yakından takip ettik. Karaciğer nakli başarılı sonuçlandı fakat çoklu organ yetmezliği sebebiyle mücadeleyi kaybetti. Üç olimpiyat, 7 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu ve 46 rekor... Bunların hepsi spor tarihine altın harflerle yazıldı. Futbolda Messi, Ronaldo ve Pele varsa, dünya halterinde de Naim Süleymanoğlu var. Time dergisine kapak olmuş, özellikle Balkanlar'da yaşanan zulmün sesi olmuş ve elde ettiği derecelerle bu haksızlığı haykırmış bir şampiyon. Onu ülkemize kazandıran merhum Turgut Özal'ı da rahmetle anıyoruz. Onun gelişi bir hikaye. Onu unutmayacağız. Naim Süleymanoğlu, Türk sporunun bir meşalesi ve önderi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum. O, bütün Türk milletinin kalbinde taht kurmuş efsane bir şampiyon. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."