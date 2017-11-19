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Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

- Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı - Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı cenaze törenine siyaset, spor ve iş dünyasından isimlerle çok sayıda vatandaş katıldı - Cenaze töreninde Süleymanoğlu'nun aktif spor dönemindeki en önemli rakibi Yunan Leonidis de yer aldı

Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor


İSTANBUL (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

"Yüzyılın sporcusu" olarak nitelendirilen Naim Süleymanoğlu için Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesinde Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, milletvekilleri ile siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu'nun yanı sıra spor dünyasından çok sayıda kişi de cenazede yer aldı.

Naim Süleymanoğlu'nu son yolculuğunda çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da tabuta omuz vererek, Süleymanoğlu'nun naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Süleymanoğlu'nun doğduğu Bulgaristan'dan da basın mensupları cenaze törenini takip etti.


- Tabutu Türk bayrağına sarıldı


Türk bayrağına sarılı Süleymanoğlu'nun tabutunun üstünde karanfiller yer aldı.

Tabut önünde genç milli halterci Şafak Keskin, Naim Süleymanoğlu'nun milli takım formasıyla altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilen ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazısının yer aldığı çerçeveli fotoğrafını tuttu.


- En büyük rakibi Leonidis de yalnız bırakmadı


Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine, aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakiplerinden olan Yunan Valerios Leonidis de katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Leonidis, Süleymanoğlu'nun tabutu başında bir süre bekledi. Eski Yunan sporcu, geçmişte madalya için yarıştığı rakibinin tabutunu öptü.


- Geniş güvenlik önlemleri alındı


Cenaze namazı sırasında Fatih Camisi içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

Cami çevresindeki yollar araç trafiğine kapatılırken, girişlerde kontrol noktaları kuruldu. Cenazeye katılanlar tek tek aranarak cami avlusuna alındı.


- Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu


Siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de aynı hastanedeki Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.


- 46 dünya rekoru kırdı


Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu, 9 yaşında başladığı halterde 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanırken, kariyeri boyunca toplam 46 dünya rekoru kırdı.

"Cep herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da olmak üzere üst üste 3 kez dünyada "yılın haltercisi" seçildi.

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Ahmet DavutoğluBinali YıldırımHalterNaim Süleymanoğlu
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