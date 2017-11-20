Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun adı caddeye verildi

- Milli sporcu Süleymanoğlu'nun ismi, Üsküdar'da bir caddede yaşatılacak

Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun adı caddeye verildi

İSTANBUL (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı, Üsküdar'da bir caddeye verildi.

Üsküdar Belediyesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Caddesi ile Vakıf Sokağı arasında kalan isimsiz yola "Naim Süleymanoğlu Sokağı" adı verilmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ilçe belediyesinden gelen talebi görüştü. Görüşme sonucunda buranın cadde olarak revize edilmesi istendi. Oy birliğiyle de Üsküdar'daki bu caddeye Naim Süleymanoğlu'nun isminin verilmesi kabul edildi.

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, Süleymanoğlu'nun olimpiyat, dünya ve Avrupa'da çok önemli şampiyonluklar elde ederek Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini hatırlattı.

Başalan, "İnşallah milli sporcumuzun ismi, önümüzdeki aylarda, yıllarda daha önemli spor komplekslerine verilecektir. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever de Süleymanoğlu'nun vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Daha önce kazandığı başarılarıyla heyecan duyduk ve iftihar ettik. Allah mekanını cennet etsin. Bundan sonra onun adının yaşatılması için gereken bütün katkıları da bizzat Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CaddeMilli HalterciNaim Süleymanoğluüsküdar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5