Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun vefatı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına, bugün, yarın ve 20 Kasım'da oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2, ve 3. Lig ile amatör liglerde yapılacak tüm karşılaşmalar öncesinde Naim Süleymanoğlu anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı bildirildi.

Öte yandan isteyen kulüplerin maçlara siyah kol bantları ile çıkabileceği ifade edildi.