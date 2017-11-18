Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun vefatı

- Naim Süleymanoğlu anısına bugün, yarın ve 20 Kasım Pazartesi günü oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig maçlarında bir dakikalık saygı duruşu yapılacak

Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun vefatı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına, bugün, yarın ve 20 Kasım'da oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2, ve 3. Lig ile amatör liglerde yapılacak tüm karşılaşmalar öncesinde Naim Süleymanoğlu anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı bildirildi.

Öte yandan isteyen kulüplerin maçlara siyah kol bantları ile çıkabileceği ifade edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolNaim SüleymanoğluSaygı DuruşuTürkiye Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5