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Yüzyılın sporcusu vefat etti

- Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nın vefatı nedeniyle Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, taziye mesajı yayımladı

Yüzyılın sporcusu vefat etti


ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gözgeç, sadece halterin değil ülke sporunun en değerli isimlerinden Naim Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Spor hayatı boyunca kazandığı başarılarla ülkemize çok büyük mutluluklar yaşatan, sadece Türkiye'de değil dünyada çok sayıda gence rol model olmuş bir ismi erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Boks camiası olarak Sinan Şamil Sam gibi bir değeri benzer süreçte kaybetmiştik. Bu denli başarılı sporcularımızın aktif spor hayatlarının ardından yaşantılarını yönlendirme noktasındaki eksiklikleri, spor camiası olarak doğru bir şekilde etüt etmemiz gerektiği inancındayım. Umarım, gelecek kuşaklarda böylesine değerli isimleri bu kadar kolay kaybetmeyiz. Sinan'ın da Naim'in de ülkemiz sporuna yapacağı çok sayıda hizmet vardı ama ikisini de çok erken kaybettik. Acımız büyük. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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