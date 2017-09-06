Zabıta teşkilatının 191. kuruluş yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Zabıta Teşkilatı'nın 191. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıtalar, İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey Çelebi'nin kabrine ziyarette bulundu.
Hızır Bey Çelebi'nin Manifaturacılar ve Kumaşçılar Çarşısı'ndaki kabrinin başında gerçekleştirilen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa ve Anadolu zabıta müdürleri ve zabıtalar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Törene katılanlar daha sonra Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne geçti. Buradaki törende de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.