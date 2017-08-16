Zabıtaların seyyar satıcıyı darbettiği iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta ekiplerinin bir seyyar satıcıyı darbettiği iddialarına ilişkin, "Yapılan görüşmeler sonrası olay, tarafların birbirinden şikayetçi olmayışıyla tatlıya bağlanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin daha güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için 7 gün 24 saat çalıştığı belirtilerek ekiplerin gelen şikayetler doğrultusunda yetkisini kullanarak seyyar satıcıyı defalarca uyardığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizin defalarca uyarmasına rağmen, seyyar satıcı ekiplerimize sözlü ve fiziki müdahalede bulunup, hakaret ve dahi küfür etmiştir. Seyyar satıcının zabıta memurunu darbetmesinin ardından sosyal medyaya yansıyan ve olmasını hiç istemediğimiz görüntüler vuku bulmuştur. Olay sonucunda zabıta ekiplerimizin darp raporu bulunmaktadır ancak yapılan görüşmeler sonrası olay, tarafların birbirinden şikayetçi olmayışıyla tatlıya bağlanmıştır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesapları üzerinden Kocasinan Belediyemizi ve zabıta ekiplerimizi hedef gösteren paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Halkın sağlığı ve güvenliği için yasaların kendilerine vermiş olduğu yetkiler dahilinde hareket eden zabıta ekiplerimiz, görevi gereği halkla iç içedir ve Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir nevi köprü vazifesi görmektedir. "