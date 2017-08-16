Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma süper lig AB
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Zabıtaların seyyar satıcıyı darbettiği iddiası

- Kayseri Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü: - "Yapılan görüşmeler sonrası olay, tarafların birbirinden şikayetçi olmayışıyla tatlıya bağlanmıştır"

Zabıtaların seyyar satıcıyı darbettiği iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, zabıta ekiplerinin bir seyyar satıcıyı darbettiği iddialarına ilişkin, "Yapılan görüşmeler sonrası olay, tarafların birbirinden şikayetçi olmayışıyla tatlıya bağlanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin daha güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için 7 gün 24 saat çalıştığı belirtilerek ekiplerin gelen şikayetler doğrultusunda yetkisini kullanarak seyyar satıcıyı defalarca uyardığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizin defalarca uyarmasına rağmen, seyyar satıcı ekiplerimize sözlü ve fiziki müdahalede bulunup, hakaret ve dahi küfür etmiştir. Seyyar satıcının zabıta memurunu darbetmesinin ardından sosyal medyaya yansıyan ve olmasını hiç istemediğimiz görüntüler vuku bulmuştur. Olay sonucunda zabıta ekiplerimizin darp raporu bulunmaktadır ancak yapılan görüşmeler sonrası olay, tarafların birbirinden şikayetçi olmayışıyla tatlıya bağlanmıştır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesapları üzerinden Kocasinan Belediyemizi ve zabıta ekiplerimizi hedef gösteren paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Halkın sağlığı ve güvenliği için yasaların kendilerine vermiş olduğu yetkiler dahilinde hareket eden zabıta ekiplerimiz, görevi gereği halkla iç içedir ve Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir nevi köprü vazifesi görmektedir. "

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DarpKayseriKocasinan BelediyesiZabıta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5