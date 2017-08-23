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Zafer Haftası'nda "Büyük Taarruz Atlı Birlik" yürüyüşü canlandırılacak

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uhdesinde düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen İstiklal Savaşı'nda süvarilerin gittiği güzergahta, "Büyük Taarruz Atlı Birlik" yürüyüşü canlandırılacak

Zafer Haftası'nda

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uhdesinde düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen İstiklal Savaşı'nda süvarilerin gittiği güzergahta, "Büyük Taarruz Atlı Birlik" yürüyüşü canlandırılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zafer Haftası etkinliklerinin bu yıl büyük bir coşku içinde kutlanacağı ifade edildi.

Etkinlikler kapsamında, Afyonkarahisar'dan yola çıkacak atlı süvarilerin İzmir'e gideceği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Her yıl 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden başlayıp Kocatepe'de sona eren ve ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilen temsili Zafer Yürüyüşü'ne bu yıl farklı bir tema daha eklenecek.

Zafer Haftası dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle neticelenen İstiklal Savaşı'nda süvarilerin gittiği güzergahta 'Büyük Taarruz Atlı Birlik' yürüyüşü canlandırılacak."

Açıklamada, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz Karargahı'ndan 10 süvari ve 10 at ile başlayacak yürüyüşün, 9 Eylül'de İzmir Konak Meydanı'nda sona ereceği belirtildi.

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