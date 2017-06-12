"Zaman çözüme ilerlemek için çalışılması zamanı"

LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Haziran'da başlayacak Kıbrıs Konferansı'na ilişkin, "Şimdi zaman, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından net bir şekilde açıklandığı gibi, 28 Haziran'da başlayarak tüm konuların eş zamanlı ele alınması ve çözüme ilerlemek için çalışılmasının zamanıdır." dedi.

Erçin, bir radyo programında yaptığı açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB'nin katılımıyla Cenevre'de başlayacak Kıbrıs Konferansı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalarının artık bir yana bırakılması gerektiğine işaret eden Erçin, "Bu noktadan sonra Kıbrıs Rum tarafı da artık kendini kısır tartışmaların çıkmazından kurtararak, Cenevre'de kaldığı yerden 28 Haziran'da devam edecek Kıbrıs Konferansı'ndan olumlu sonuç elde edilmesine katkı yapmaya yoğunlaşmalıdır." diye konuştu.

Erçin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin hazırlamak için çalıştığı kılavuz belgenin amacının, 28 Haziran'da başlayacak konferansın çalışma sistematiğini yapılandırmak olduğunu vurguladı.

AB Özel Danışmanı Erçin, Eide tarafından hazırlanacak belgenin, tarafların müzakere pozisyonunu ortaya koyan BM belgesi değil konferansın çalışma sistematiğini belirleyecek bir kılavuz olduğunu söyledi.

- "Konuların özlü bir şekilde müzakere edileceği yer Cenevre Konferansı'dır"

Konuların özlü şekilde müzakere edileceği yerin Cenevre Konferansı olduğuna işaret eden Erçin, "Bu belge, sadece konferansın çalışmalarına yol gösterici bir rehber niteliğinde olacaktır. Mont Pelerin'de 5 tarafın da katıldığı teknik çalışmada, katılımcılar bir tarafın güvenliğinin diğer taraf için tehdit algısı oluşturmayacağı kendi yaklaşımlarını ortaya koydu. Cenevre'deki çalışmalarda 'güvenlik ve garantiler' konusu da bu çerçevede ilerleyecek." şeklinde konuştu.

- "Konferansın olumlu sonuçlanmasına odaklanılmalı"

Erçin, 2 yılda, 70 liderler, 170 de müzakereciler toplantısı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"40'tan fazla yakınlaşma kağıdı üretildi. Cenevre'de kaldığı yerden devam edecek Kıbrıs Konferansı'nda sadece 'güvenlik ve garantiler' konularının ele alınması ve tek başına sonuçlandırılması yönünde tek taraflı bir talep vardı. New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile yapılan son toplantıda bunun mümkün olmadığı net şekilde anlaşıldı. 28 Haziran'da iki farklı masada tüm konular eş zamanlı ve paralel olarak ele alınacağı bir format söz konusu olacak. Bu saatten sonra yapılması gereken, 28 Haziran'da bu zeminde başlayacak Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nın olumlu tamamlanmasına yoğunlaşmaktır."

- "Çözüme ilerlemek için çalışılmasının zamanıdır"



Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nda müzakerelerdeki konu başlıklarından yönetim ve güç paylaşımı, AB, mülkiyet ve ekonomi konularının Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarınca bir masada, güvenlik ve garantiler konusunun ise garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından ikinci bir masada ele alınacağını ifade eden Erçin, "Yaklaşık 6 aydır, Cumhurbaşkanı (Mustafa) Akıncı'nın tek tek başlıkların üzerinde çalışılarak belli bir noktaya gelindiğini, konuların artık kapsamlı paket halinde ele alınması ve tüm konuların eş zamanlı olarak müzakere edilerek ilerlenmesi yönünde çağırıları olmuştu. Gelinen nokta budur. Şimdi zaman, BM tarafından net bir şekilde açıklandığı gibi, 28 Haziran'da başlayarak tüm konuların eş zamanlı olarak ele alınması ve çözüme ilerlemek için çalışılmasının zamanıdır." ifadelerini kullandı.

BM, 9 Haziran'da aldığı kararla, Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB'nin katılımıyla 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi ", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.