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"Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" seyirciyle buluştu

- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kudüs Platformu tarafından hazırlanan sahne gösterisi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi - Kudüs Platformu Başkanı İbrahimhakkıoğlu: - "Kudüs'ün bizim dünyamızdaki yeri, doğuşumuzdan itibaren başlar. Hemen hemen bütün peygamberlerin yolu Kudüs'ten geçmiştir" - Kudüs Platformu Başkan Yardımcısı Türkoğlu: - "Tarihin gerçeğini Kudüs biliyor, tarihe Kudüs şahit. Şahitlik eden mesuldür. Biz de Kudüs'ün bugününü biliyoruz, biz de bundan mesulüz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kudüs Platformu tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi seyirciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen projenin gösterimi, birçok davetlinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, bu sene Kudüs'ün çeşitli vesilelerle çok sık konuşulduğunu söyledi.

İbrahimhakkıoğlu, Kudüs'ün bir hak ve batıl davası olduğuna işaret ederek, "Kudüs'ün bizim dünyamızdaki yeri, doğuşumuzdan itibaren başlar. Çünkü Kudüs çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz peygamber kıssalarına mekan olmuş, mukaddes bir şehirdir. Hemen hemen bütün peygamberlerin yolu Kudüs'ten geçmiştir. İlahi mesajların taşıyıcısı olan peygamberler, insanları o topraklara, insanlığı bire, birliğe davet eden hikayelerini emanet etmişlerdir." diye konuştu.

Kudüs'ün içinde bulunduğu durumun anlatılması gerektiğini belirten İbrahimhakkıoğlu, "Bir şehrin ruhunu hissetmek için onun topraklarına ayak basmak, taşlarına dokunmak, havasını teneffüs etmek lazım. Hamdolsun bize de 2015 yılında nasip oldu. Kutsallığı Hakk katında belirlenmiş olan bu şehri yakından görmek, bir yandan sevgiliye kavuşmanın heyecanını duyururken, bir yanıyla da bizlere çilesinin hesabını sorar gibiydi." ifadelerini kullandı.

Kudüs Platformu Başkan Yardımcısı Zeynep Türkoğlu da Kudüs üzerine yapılmış en büyük gösteriyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Türkoğlu, Kudüs'ün tarih boyu birçok acıya tanıklık ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün gerçek olduğunu ne kadar biliyorsak, onun barış şehri olduğunu da insanlık cevherinin orada bulunduğunu da orada parladığını ve parlayabileceğini de öyle kesin biliyoruz. Çok uzaktaki veya gerçekleşmesi imkansız bir hayalden bahsetmiyoruz. Zamanında Kudüs, bugün temenni olarak ne söylüyorsak o idi. Tarihin gerçeğini Kudüs biliyor, tarihe Kudüs şahit. Şahitlik eden mesuldür. Biz de Kudüs'ün bugününü biliyoruz, biz de bundan mesulüz."

- 200 kişi görev aldı

Sultan 2. Abdülhamid Han dönemiyle başlayıp aynı dönemle sona eren gösteride, Kudüs'ün manevi kimliğini yaşatmış Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Salim Tokaç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik'in üstlendiği gösteride, Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol aldı. Özge Dilek tarafından yazılan ve teknik ekiple birlikte yaklaşık 200 kişinin görev aldığı etkinliğin tiyatral anlatımı, ışık, ses ve video gösterileriyle zenginleştirildi.

Drama yönetmenliğini Koray Aydın'ın, koreografisini Pınar Ataer'in yaptığı "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı", "video mapping" yöntemiyle gerçek ve sanal görüntü harmanlanarak sahneye aktarıldı.

Dekor ve kostümünde Candan Günay Tuna imzası bulunan gösterinin sonunda, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve gösteri ekibine, Belkıs İbrahimhakkıoğlu tarafından çiçek takdim edildi.


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