Zambiya muhalefet lideri Hichilema serbest bırakıldı

JOHANNESBURG (AA) - Zambiya'da 11 Nisan'da, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan, muhalefetteki Ulusal Kalkınma için Birleşme Partisi (UPND) lideri Hakainde Hichilema salıverildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, vatana ihanet suçlamasıyla nisan ayında gözaltına alındıktan sonra yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan muhalif lider Hichilema ve parti üyesi 5 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Zambiya'da 11 Ağustos 2016'da yapılan seçimlerde iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Edgar Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.



Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hakainde Hichilema ise seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül 2016'da reddedilmişti.

Ülkenin batısında düzenlenen geleneksel törende Devlet Başkanı Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen Hichilema, bu olaydan birkaç gün sonra 11 Nisan'da "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Zambiya yasalarına göre vatana ihanet suçu idamla cezalandırılıyor.