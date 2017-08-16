Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Zambiya muhalefet lideri Hichilema serbest bırakıldı

- Hichilema, vatana ihanet suçlamasıyla nisan ayında gözaltına alınmıştı

Zambiya muhalefet lideri Hichilema serbest bırakıldı

JOHANNESBURG (AA) - Zambiya'da 11 Nisan'da, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan, muhalefetteki Ulusal Kalkınma için Birleşme Partisi (UPND) lideri Hakainde Hichilema salıverildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, vatana ihanet suçlamasıyla nisan ayında gözaltına alındıktan sonra yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan muhalif lider Hichilema ve parti üyesi 5 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Zambiya'da 11 Ağustos 2016'da yapılan seçimlerde iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Edgar Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hakainde Hichilema ise seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül 2016'da reddedilmişti.

Ülkenin batısında düzenlenen geleneksel törende Devlet Başkanı Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen Hichilema, bu olaydan birkaç gün sonra 11 Nisan'da "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Zambiya yasalarına göre vatana ihanet suçu idamla cezalandırılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaHakainde HichilemaZambiya Muhalefet Lideri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5