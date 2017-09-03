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Zambiya'da 21 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden (DRC) Malavi'ye kaçırılan 21 çocuk, Zambiya'da insan kaçakçılarından elinden kurtarıldı.Zambiya Bölge Polis Komiseri Alex Chilufya, yaptığı açıklamada...

Zambiya'da 21 çocuk insan kaçakçılarından kurtarıldı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden (DRC) Malavi'ye kaçırılan 21 çocuk, Zambiya'da insan kaçakçılarından elinden kurtarıldı.

Zambiya Bölge Polis Komiseri Alex Chilufya, yaptığı açıklamada Zambiya polisinin kapalı kamyon içinde DRC'den kaçırılan 21 çocuğun kurtarıldığını belirterek, insan kaçakçılığı suçlaması ile 3 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Çocukların 2-14 yaşları arasında olduğuna işaret eden Chilufya, "Çocukların DRC'den Malavi'ye götürülmeye çalışıldığını tahmin ediyoruz. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 2'si Malavi, biri de DRC uyruklu. Çocukların nereli oldukları ile ilgili soruşturma devam ediyor." dedi .

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Anahtar Kelimeler:
Insan KaçakçılığıGüney AfrikaZambiya
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