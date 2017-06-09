Zambiya'da kabile şeflerinden tutuklu muhalefet liderine destek

JOHANNESBURG (AA) - Zambiya'da kabile şefleri, "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılandığı davada yaklaşık iki ay önce tutuklanan muhalefet lideri Hakainde Hichilema'ya destek vermek amacıyla temmuz ayındaki geleneksel töreni iptal etme kararı aldı.

Şeflerin konuyla ilgili açıklamasında, "Güney Zambiya'daki kabile şefleri olarak geleneksel yıllık toplanma törenlerini ana muhalefet Ulusal Kalkınma İçin Birleşme Partisi (UPND) lideri Hichilema ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak iptal etme kararı aldık." ifadesine yer verildi.

Zambiya Mukuni bölgesi Kıdemli Şefi Mukuni, ülkenin Güney eyaletindeki diğer şefler adına basına verdiği demeçte, Hichilema'nın haksız yere tutuklandığını öne sürdü.

Mukuni, "Afrika kıtasından yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel kabile şefleri toplantısını iptal ettik. Muhalefet liderinin hapiste olmasını bölge halkı olarak üzüntü ile karşılıyoruz. Böyle bir dönemde halkımız dans etmeyecek ve kutlama yapmayacak." dedi.

Siyaset bilimi uzmanı Alex Ngoma ise sorunun tek çözümünün diyalog olduğuna işaret ederek, krizin derinleşmesi halinde ülkenin bölünmeye doğru gidebileceği uyarısında bulundu.

- Hichilema'yı cezaevine götüren süreç

Zambiya'da 11 Ağustos 2016'da yapılan seçimlerde iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Edgar Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hakainde Hichilema, seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül 2016'da reddedilmişti.

Ülkenin batısında düzenlenen geleneksel törende Devlet Başkanı Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen Hichilema, olaydan birkaç gün sonra 11 Nisan'da "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin evine yapılan baskında biber gazı kullanıldığını ve kimyasal maddelerle doğrudan temas nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürmüştü. Mwiimbu, "Polis durumdan haberdar edildi ama Hichilema hastaneye kaldırılmadı." ifadesini kullanmıştı.

Zambiya yasalarına göre "vatana ihanet" suçu idamla cezalandırılıyor.