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Zambiya'daki kolera salgını

- Polis, salgının yayılmasını önlemek için araçlarından yola çöp atan sürücüleri gözaltına alıyor

Zambiya'daki kolera salgını

ANKARA (AA) - Zambiya'daki kolera salgınının yayılmasını önleme çabaları kapsamında araçlarından çöp atan sürücülerin gözaltına alındığı bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre Yol Ulaşım ve Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, sürücüler araçlarından yollara çöp atmamaları konusunda uyarıldı.

Çöp atmanın trafik kanununa aykırı olduğu belirtilen açıklamada, çöp attığı tespit edilerek gözaltına alınan sürücülerin 3 ay hapis veya 30 dolar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Polisin trafik denetimlerine başladığı ifade edilen açıklamada, kamuoyundan yasağa aykırı davrananları ücretsiz hattan ihbar etmeleri istendi.

Ülkede 2002'de yürürlüğe giren yasak uygulanmıyordu.

Ekim ayından bu yana 50 kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınının önüne geçmek için başkent Lusaka'daki tüm pazarlar iki haftalığına kapatılmış, seyyar satıcıların tezgahları kaldırılmıştı.

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