Zambiya'dan Lesotho'ya barış gücü askeri

JOHANNESBURG (AA) - Zambiya, Lesotho'da artan güvenlik krizi nedeniyle bu ülkeye barış gücü askeri gönderdi.

Lesotho Hükümet Sözcüsü Ramakhula Ramakhula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan güvenlik krizi ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) aldığı karar doğrultusunda gece geç saatte Zambiya'dan barış gücü askerlerinin geldiğini söyledi.



Ramakhula, SADC'nin 15 Güney Afrika ülkesinden oluştuğunu ifade ederek "Bu birlikler istihbarat uzmanı ve askerlerden oluşmakta. Tam bir sayı veremeyeceğim ama bin 200 askerin ülkeye gelişi eylül ayında alınan kararla onaylanmış ancak bütçe nedeniyle bu sayı 258’e indirilmişti." diye konuştu.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho, 3 yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından geçen haziranda yeni devlet başkanını seçmişti.

Eylül ayında bir korgeneralin öldürülmesiyle başlayan siyasi kriz ve artan güvenlik endişesi nedeniyle SADC ülkeye barış gücü askeri gönderme kararı almıştı.



