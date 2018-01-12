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Zanlılara 153 kameranın kaydı incelenerek ulaşıldı

- Adana'da çıkan bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede öldü - Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışanların kaçarken kullandıkları minibüsü, 153 güvenlik kamerasının görüntüsü inceleyerek tespit edip 10 zanlıyı gözaltına aldı

Zanlılara 153 kameranın kaydı incelenerek ulaşıldı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, 10 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karslılar Mahallesi'ndeki Çatalan Köprüsü'nde 2 grup arasında gürültü yüzünden bıçak ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada, Hüseyin Fahri Temir (39) ve Bahr Soncu (37) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Temir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir görgü şahidinin ifadesinden zanlıların siyah renkli minibüsle kaçtıklarını belirledi.

Köprüden itibaren kaçış güzergahındaki 153 güvenlik kamerasının görüntüsü inceleyen ekip, marka, model ve plakasını belirlediği siyah renkli minibüsün en son merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.

Ekip, akraba olan İbrahim ve Muhammet A'nın bir sokakta panik halinde araçtan indiklerini ancak bir süre sonra aynı araca binerek bölgeden uzaklaştığı bilgisine ulaştı.

Çalışmayla Ankara'ya kaçtığı belirlenen 2 zanlı operasyonla yakalandı.

Öte yandan, olaya karıştığı ileri sürülen yaşı 18'den küçük S.A. ve M.M.Y. ile Sedat A, Mahmut T, Yasin A, Serhat Ç, Abdurrahman S. ve Emre A. de Adana'da gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinde, kavganın gürültü nedeniyle çıktığını ancak olayda bıçak ve sopayı kimin kullandığını bilmediklerini söyledikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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