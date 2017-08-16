Zanzibar'da Türkiye mezunları buluşması

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de çeşitli üniversitelerde öğrenim gördükten sonra ülkesine dönenleri Zanzibar'da buluşturdu.

YTB'den yapılan açıklamada, Türkiye'de lisans, ön lisans ve doktora düzeyinde eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönenleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen mezun buluşmaları programından biri de Zanzibar'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe YTB Başkanı Mehmet Köse'nin ve çok sayıda davetlinin yanı sıra Zanzibar Devlet Üniversitesi Rektörü İdris Rai katıldı.

Rai buradaki konuşmasında, eşinin de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Projenin önemine değinen Rai, Zanzibar'da kurulacak Zanzibar Türkiye Mezunları Derneğinin iki ülke ilişkilerinin daha güçlü ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

YTB Başkanı Köse de eğitim başta olmak üzere iki ülkenin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'deki okullardan mezun olan 450'den fazla Tanzanyalı olmasına rağmen birçoğuna hala ulaşılamadığını kaydeden Köse, Türkiye'de eğitim görenlerin birbirleriyle ve Türkiye ile iletişimlerini kolaylaştırmak maksadıyla bir mezun portalı oluşturduklarını ifade etti.

Mehmet Köse, Türkiye'nin özellikle son 15 yılda yaşadığı değişime işaret ederek bu değişimin Türkiye-Afrika ilişkilerinde de çok açık şekilde görülebileceğini belirtti.

Daha önce Afrika'da sadece 9 olan büyükelçilik sayısının bugün 40'a ulaştığını dile getiren Köse, Türk Hava Yolları'nın (THY) da Tanzanya'da üç noktaya uçtuğunu hatırlattı.

- FETÖ ile mücadelede iş birliği önemli

İlişkilerin oluşturduğu verimli atmosferin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Köse, bu noktada Türkiye'deki okullardan mezun olan kişilere de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Köse, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Köse, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değindi.

Başkan Köse ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Zanzibar Eğitim Bakanı Riziki Pembe Juma'yla da görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki Türkiye mezunlarının kendi aralarındaki etkileşimi artırmak, Türkiye ile ilişkilerini daha sistematik ve sürdürülebilir bir düzeye taşımak için hazırlanan "Türkiye Mezunları" internet sitesi (www.turkiyemezunlari.gov.tr) bu yıl YTB tarafından hizmete sunuldu.