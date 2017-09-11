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Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - TSK'nin internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki el yapımı patlayıcı, Beytüşşebap'ta iki el bombası ve bir anti personel mayını imha edildi.

Muhabir: Merve Yıldızalp

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Anahtar Kelimeler:
DünyaHava HarekatıTSKZap
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