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Zap Deresi kısmen dondu

- Hakkari'de kar yağışının ardından yaşanan soğuklar nedeniyle Zap Deresi ile kentteki bazı alabalık tesislerindeki havuzların suyu kısmen dondu - Tesis görevlileri buzları kırarak balıklara yem vermeye çalıştı

Zap Deresi kısmen dondu

HAKKARİ (AA) - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Hakkari'de Zap Deresi kısmen dondu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir devam eden soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuklar nedeniyle Hakkari'deki Zap Deresi ile bazı alabalık tesislerindeki havuzların suyu kısmen dondu. Tesis görevlileri buzları kırarak balıklara yem vermeye çalıştı.

Hakkari-Van karayolu üzerindeki bir alabalık tesisinin sahibi İdris Çalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz kütlelerini kürekle güçlükle kırarak balıklara yem vermeye çalıştıklarını söyledi.

Havuz suyunda 20-30 santimetre kalınlığında buz oluştuğunu anlatan Çalı, "Burada şartlar çok zor. Balıklara düzenli yem vermemiz lazım. Vermeyince strese giriyorlar. Yaklaşık 4 gündür havuzlardaki buzu kırmaya çalışıyoruz." dedi.

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