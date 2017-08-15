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Zap'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Zap'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, akşam saatlerinde Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, teröristlere ait 3 silah mevzisi imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hava OperasyonuIrakın KuzeyiTürkiyeZap
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