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"Zarif, elindeki belgeleri paylaşsın"

- İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e, "kara para aklama"ya ilişkin sözlerine açıklık getirmesi ve elindeki belgeleri paylaşması çağrısında bulundu

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İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "kara para aklama" açıklamasını belgelendirmeye çağırdı.

İran Meclisi Velayi Grubu toplantısında konuşan Ejei, Zarif'in, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapıyor" sözlerine açıklık getirmesi ve elindeki belgeleri paylaşması gerektiğini belirtti.

Zarif'in açıklamalarını doğru bulmadığını vurgulayan Ejei, resmi bir makamdan bu tür bir açıklama gelmesi nedeniyle konunun üzerine gidileceğini ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Yargı Erki Sözcüsü Ejei, konunun araştırılması için de Zarif'in elindeki belgeleri resmi makamlarla paylaşması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif, geçen hafta Khabaronline haber sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni bu konuyla ilgili harcayarak (kara para harcamanın engellenmesi aleyhine) kamuoyu oluşturuyor." ifadelerini kullanmış, ülkedeki muhafazakarlar söz konusu açıklamalara tepki göstermişti.

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik konusu, İran'da son günlerde tartışmalara yol açmış, Hasan Ruhani hükümeti, tasarının kabul edilmesi konusunda ısrar ederken ülkedeki muhafazakarlar karşı çıkmıştı.

İran Meclisi'nde bir süre önce kabul edilen tasarı, çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifİran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin EjeiKara Para Aklama
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