Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Zarif, Putin ve Lavrov ile görüştü

- İran Dışişleri Bakanı Zarif: - “Suriye’deki terörle mücadelede Rusya ile çok iyi iş birliği yürütüyoruz”

Zarif, Putin ve Lavrov ile görüştü

SOÇİ (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye’de terörle mücadelede, Rusya ile çok iyi iş birliği yürüttüklerini bildirdi.

Zarif, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümüne değinen Zarif, ülkesinin kapsamlı ortak eylem planı anlaşması gereğince üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirtti.

Zarif, bazı tarafların ise yükümlülüklerine yeteri kadar bağlı kalmadığını söyledi.

Putin ve Lavrov ile görüşmesinde Suriye krizini ele aldıklarını dile getiren Zarif, “Suriye’deki terörle mücadelede Rusya ile çok iyi iş birliği yürütüyoruz. Ayrıca Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ile ilgili çok iyi iş birliğimiz var.” ifadelerini kullandı.

Zarif, Astana’da başlayacak Suriye görüşmelerinin verimli geçeceği hususundaki ümidini de dile getirdi.

Putin, Zarif ve Lavrov'un basına kapalı gerçekleşen görüşmesine ilişkin Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Irak ve Körfez bölgesi dahil Ortadoğu’daki durum, ayrıca terörizmle mücadele konuları bütün yönleriyle ele alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Cevad ZarifLavrovPutin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5