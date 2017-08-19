Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

"Zayıflama hapının" öldürdüğü iddiası

- Adana'da bir kişinin internetten sipariş vererek aldığı zayıflama ilacını kullandıktan sonra hayatını kaybettiği ileri sürüldü

ADANA (AA) - Adana'da internetten aldığı zayıflama ilacını kullanan bir kişinin rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Çukurova Üniversitesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mustafa Yiğit (29), 3 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle üniversiteye bağlı Balcalı Hastanesine başvurdu.

Burada tedavi altına alınan Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Yiğit'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acılı aile, Yiğit'in dolabında ölümünden iki gün önce internetten sipariş vererek aldığı zayıflama ilacı ve faturasını buldu.

İş arkadaşları da aileye Yiğit'in ilacı sabah iki saat arayla iki kez kullandığını, son kullanımından üç saat sonra da rahatsızlandığını belirtti.

Yiğit'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı araştırmadan sonra belli olacak Yiğit'in 1 metre 80 cm boyunda ve 95 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaHayatını KaybettiInternetSiparişZayıflama Ilacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5