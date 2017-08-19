"Zayıflama hapının" öldürdüğü iddiası

ADANA (AA) - Adana'da internetten aldığı zayıflama ilacını kullanan bir kişinin rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Çukurova Üniversitesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mustafa Yiğit (29), 3 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle üniversiteye bağlı Balcalı Hastanesine başvurdu.

Burada tedavi altına alınan Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Yiğit'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acılı aile, Yiğit'in dolabında ölümünden iki gün önce internetten sipariş vererek aldığı zayıflama ilacı ve faturasını buldu.

İş arkadaşları da aileye Yiğit'in ilacı sabah iki saat arayla iki kez kullandığını, son kullanımından üç saat sonra da rahatsızlandığını belirtti.

Yiğit'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak detaylı araştırmadan sonra belli olacak Yiğit'in 1 metre 80 cm boyunda ve 95 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.



