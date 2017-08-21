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Zayıflamak isteyenlere sözleşme imzalatılıyor

- Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğünce açılan zayıflama programına katılmak isteyen vatandaşlar, uymaları gereken kuralların yer aldığı sözleşmeye imza atıyor - İl Halk Sağlığı Müdürü Yener: - "Sözleşmeye uymayanları programdan çıkarıyoruz"

Zayıflamak isteyenlere sözleşme imzalatılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğünce obeziteyle mücadele kapsamında kilo vermek isteyen vatandaşlara yönelik sözleşmeli zayıflama programı hayata geçirildi.

Müdürlüğün ek binasında açılan programa katılan vatandaşlar, "Bireye özgü hazırlanan diyet ve egzersiz programına tam ve doğru uymak", "Obezite ve sağlıklı beslenme konularında verilecek eğitimlerin hepsine düzenli ve tam olarak katılmak." şartlarının da aralarında bulunduğu 6 maddelik sözleşmeyi imzalıyor.

Obezite tedavisi görmek için sözleşmeyi imzalayanlar, tahlil ve kontrollerin ardından, görevli psikolog ve diyetisyenlerle görüşerek programa katılabiliyor.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, programın amacının aşırı kilolu vatandaşların sağlıklı zayıflamasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Obezit" adını verdikleri programa katılmak isteyenlerin sözleşme imzaladığını belirten Yener, "Öncelikle psikolog ve diyetisyenler, vatandaşa yapması gerekenleri anlatıyor. Vatandaşlarımız bu aşamaların sonrasında bilinçli şekilde zayıflıyor. Zayıflamanın ardından o kiloyu muhafaza etmeleri için yöntemler öğretiliyor. Bu programdan başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Yener, sözleşmeye uymayanları programdan çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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