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Zehirsiz Sofralar” için davet

Zehirsiz Sofralar Uluslararası Konferansı ve Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın basın toplantısı 23 Kasım’da Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Tarımda kullanılan pestisitlerin zararları, doğa dostu yöntemler ve iyi örneklerin masaya yatırılacağı konferansta zehirsiz gıdanın mümkün olduğunun altı çizilecek.

Zehirsiz Sofralar” için davet
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Tarım ve gıda alanında etkin karar vericiler, bilim insanları, tüketiciler, üreticiler, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler, 23 Kasım, Cumartesi günü Zehirsiz Sofralar Uluslararası Konferansı’nda bir araya gelecek.

Konvansiyonel tarımda kullanılan pestisitlerin zararları, doğa dostu yöntemler ve iyi örneklerin masaya yatırılacağı konferansta “Zehirsiz gıda mümkün!” görüşünün altı çizilecek.

93 kurumun bir araya gelerek oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, konferans sırasında bir basın toplantısı düzenleyerek, konferansla eş zamanlı 23 Kasım'da başlayacak olan “Zehirsiz Kampanya” hakkında medya temsilcilerine bilgi verecek. Zehirsiz Kampanya, Dünya Sağlık Örgütü'nün “son derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” ve “muhtemel kanserojen” olarak belirlediği pestisitlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasını amaçlıyor.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı herkesi, insanların sinir ve hormonal sistemlerine zarar veren, pek çok kanser türüne, lösemiye, kısırlığa neden olan, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybına sebep olan, ekosistemi tahrip eden, suyumuzu, toprağımızı ve havamızı zehirleyen bu pestisitlere karşı harekete geçmeye çağırıyor...

“Zehirsiz Kampanya” Basın Toplantısı

Tarih: 23 Kasım 2019

Saat: 12.30

Yer: Kadir Has Üniversitesi, D Blok, Büyük Salon

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